Ярославские спортсмены взяли призовые места на соревнованиях по конкуру Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Ярославской области приняли участие в международных соревнованиях по конкуру. Они проходили на базе конноспортивного клуба «Дерби».

По итогам выступлений рыбинская спортсменка Полина Дроздова заняла второе место в личном первенстве на маршруте с высотой препятствии 80 см. В командном зачете сборная области в составе Полины Дроздовой, ярославских всадниц Алины Калугиной и Софии Шабалиной, а также костромича Дмитриева Святослава завоевали бронзу, - рассказали в правительстве Ярославской области.