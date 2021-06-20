В Ленинском районе Ярославля подъезды украсили яркими картинами. ФОТО: территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля

Ярославль начал расцветать вместе с природой. Горожане все чаще стараются сделать пространство вокруг себя интересным и красивым, благо, пространства для творчества в Ярославле предостаточно.

В доме по адресу улица Щапова,12 подъезды стали произведениями искусства благодаря творчески настроенным местным жителям.

- На Щапова, 12 по инициативе активных жителей управляющей компанией организованы работы по нанесению граффити на входных группах. Красиво и практично. Надеемся, что рекламами и листовками не будут испорчены изображения, а будут аккуратно размещены на информационные стенды, - поделился глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля Александр Трудоношин.