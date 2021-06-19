Некрасовский праздник поэзии отменили из-за коронавируса

праздник поэзии в этом году снова не состоится. ФОТО: karabiha-museum.ru

Музей-заповедник "Карабиха" отменил 54-ый Всероссийский праздник поэзии, который должен был пройти 3 июля. Причина понятна - ухудшение эпидемиологической обстановки в России в целом и в Ярославской области в частности.

В этом году праздник должен быть стать более чем масштабным - в 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Николая Некрасова. К юбилею реконструировали усадьбу и парк, подготовили интересную поэтическую программу. Одним из главных гостей праздника должен был стать писатель Андрей Усачев.

Но планам не суждено сбыться - уже второй год подряд. Возможно, что юбилейные торжества перенесут на более поздний срок. Как сообщает официальный сайт музея, 3 июля праздник не состоится, но все экспозиции и выставки будут работать в обычном режиме.

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Ярославской области ввели ряд ограничений.