Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 июня 2021 года: скончались 4 человека, 98 - заболели

Скиншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 42 614(+98)

Всего заражений в России: 5 299 215 (+17 906)

Умерли: 665 человека (+4)

Умерли в России: 128 911 (+466)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых