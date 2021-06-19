На пляжах Ярославля запретили купаться Фото: Полина Вачнадзе

Только пресс-служба мэрии Ярославля обрадовала горожан сообщением о том, что купание разрешено на трех пляжах, как пришла новая информация. Роспотребнадор обнародовал новые данные по пробам воды, взятой в водоемах областного центра.

И итог: Центральный, Тверицкий и пляж на 1-ой Норской набережной непригодны для купания. Качество воды не соответствует ни микробиологическим, ни паразитологическим показателям.

- В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не допускать функционирования мест отдыха и купания до улучшения качества воды и получения соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, а также выставить аншлаги о запрете купания и обеспечить контроль за соблюдением запрета, - сообщили в мэрии Ярославля.

Так что, над всеми пляжами Ярославля взовьются черные флаги. А тем временем погода так и тянет ближе к воде: в субботу, 19 июня, в Ярославле обещают +30, в воскресенье - +31.