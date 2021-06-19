Ярославский врач стал лучшим детским травматологом-ортопедом России

Максим Вавилов стал лучшим детским травматологом-ортопедом России. ФОТО: департамент здравоохранения ЯО

Врач областной детской больницы Максим Вавилов стал лучшим детским травматологом-ортопедом страны. Такое решение приняло жюри Всероссийского конкурса врачей, который проходил под эгидой Министерства здравоохранения РФ.

В этом году участники были представлены в 29 номинациях, на конкурс пришло 526 работ. И Максим Александрович стал одним из победителей.

Максим Вавилов - врач-ординатор высшей категории, сотрудник кафедры детской хирургии ЯГМА. Регулярно делает операции на нижних и верхних конечностях с применением накостного и внутрикостного остеосинтеза. В 2005 году был награжден премией губернатора Ярославской области в номинации "Лучший врач хирургического профиля". Учился детской ортопедии в госпитале Айовы. В 2017 году учился в Майами.

Максим Вавилов является президентом Русской ассоциации Понсети, входящей в Международную Ассациацию Понсети.