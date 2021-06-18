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Общество18 июня 2021 17:30

В Ярославской области отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу

Более 4,5 километра отремонтировано
Анастасия Голубева
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В Ярославской области отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу

В Ярославской области отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отремонтировали 4,5 километра Юго-Западной окружной дороги: от Суринского путепровода до моста через реку Пахму и от моста через реку Которосль до поселка Ивняки.

– Это востребованная дорога с интенсивностью движения более 30 тысяч машин в сутки, среди которых большегрузный и общественный транспорт. Стараемся по максимуму уходить от ямочного ремонта и переходить на ремонт картами на наиболее проблемных участках. Это дает большую долговечность и экономический эффект. В эксплуатации большие карты гораздо удобнее, и думаю, что все автомобилисты уже успели оценить, насколько эта дорога стала комфортнее для движения, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Произошла замена изношенного дорожного покрытия, укреплены обочины и сейчас городские службы заканчивают нанесение горизонтальной разметки.