В Ярославской области отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отремонтировали 4,5 километра Юго-Западной окружной дороги: от Суринского путепровода до моста через реку Пахму и от моста через реку Которосль до поселка Ивняки.

– Это востребованная дорога с интенсивностью движения более 30 тысяч машин в сутки, среди которых большегрузный и общественный транспорт. Стараемся по максимуму уходить от ямочного ремонта и переходить на ремонт картами на наиболее проблемных участках. Это дает большую долговечность и экономический эффект. В эксплуатации большие карты гораздо удобнее, и думаю, что все автомобилисты уже успели оценить, насколько эта дорога стала комфортнее для движения, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Произошла замена изношенного дорожного покрытия, укреплены обочины и сейчас городские службы заканчивают нанесение горизонтальной разметки.