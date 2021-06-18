В Ярославской области 121 пациент с COVID-19 находится в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

Под прием ярославцев с коронавирусом перепрофилированы 1370 коек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области на данный момент с коронавирусом и подозрением на инфекцию госпитализированы 1024 человека. 121 пациент находится в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. У 865 человек состояние средней степени тяжести, у 38 – удовлетворительное состояние.

Под прием ярославцев с коронавирусом перепрофилированы 1370 коек в 11 медицинских учреждениях. Заняты 74,4%. За последнюю неделю по сравнению с двумя прошлыми заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в два раза. Не исключено, что для представителей некоторых профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Этот вопрос уже обсудили депутаты регионального заксобрания.