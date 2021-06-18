В Рыбинске утонул 10-летний мальчик Фото: Полина Вачнадзе

Трагедия произошла вчера, 17 июня, в микрорайоне Слип Рыбинска. 10-летний мальчик вместе с двумя друзьями отправился купаться в водоем недалеко от улицы Мирной.

А дальше показания очевидцев разнятся. Кто-то рассказывает, что двое ребят бросились купаться, а один остался на берегу и, увидев, что друг тонет, позвал на помощь. По словам других свидетелей, тонули три ребенка, но двоих спас случайный прохожий. В обстоятельствах будут разбираться правоохранительные органы, но итог этого купания – погибший школьник.

Тело ребенка до сих пор не нашли, на месте работают водолазы. А сотрудники полиции проводят профилактические рейды на берегах водоемах, рассказывают и детям, и их родителям о правилах безопасности на воде.