В Ярославле на Тутаевском шоссе оборудуют новые парковочные места

У дома №35 обустроят 15 парковочных мест для автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославля у жильцов дома №35 на Тутаевском шоссе в ближайшее время должен решиться вопрос с парковкой. В рамках ремонта двора здесь обустроят 15 парковочных мест для автомобилей.

Также во дворе отремонтируют почти 1000 квадратных метра асфальта, обустроят пешеходный переход и восстановят газон, который пострадал от колес автомобилей, которые жителя ставили прямо на траву.

- Машины постоянно попадали в ямы, приходилось заезжать во двор с другой стороны. Очень рады, что в наш двор наконец-то пришел ремонт. Уверены, что теперь здесь будет удобно всем, - сказала жительница дома №35 Вера Бобровская.

По словам главного специалиста-инженера МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Андрея Кашина, подрядная организация работает строго по графику, по данному двору никаких нареканий нет.