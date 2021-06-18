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Общество18 июня 2021 15:50

В Ярославле на Тутаевском шоссе оборудуют новые парковочные места

Повезет жильцам дома №35
Влада Красоткина
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У дома №35 обустроят 15 парковочных мест для автомобилей.

У дома №35 обустроят 15 парковочных мест для автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославля у жильцов дома №35 на Тутаевском шоссе в ближайшее время должен решиться вопрос с парковкой. В рамках ремонта двора здесь обустроят 15 парковочных мест для автомобилей.

Также во дворе отремонтируют почти 1000 квадратных метра асфальта, обустроят пешеходный переход и восстановят газон, который пострадал от колес автомобилей, которые жителя ставили прямо на траву.

- Машины постоянно попадали в ямы, приходилось заезжать во двор с другой стороны. Очень рады, что в наш двор наконец-то пришел ремонт. Уверены, что теперь здесь будет удобно всем, - сказала жительница дома №35 Вера Бобровская.

По словам главного специалиста-инженера МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Андрея Кашина, подрядная организация работает строго по графику, по данному двору никаких нареканий нет.