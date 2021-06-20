«Капитал МС» поздравил всех медиков Ярославской области с профессиональным праздником

Мы поздравляем вас, тружеников в белых халатах, с красивым летним праздником и выражаем признательность за все, что вы каждый день делаете! Ваша работа трудна, а то, что она опасна мы особенно узнали за прошедший год - год проверки медицины всего мира. Наши медики замечательно прошли ее в сложный период самоизоляции, карантина и повышенного спроса на медицинское внимание. Многие больницы по-прежнему участвуют в борьбе с ковидом.

Спасибо вам, наши уважаемые врачи, медсестры и медбратья, фельдшеры, лаборанты, водители Скорой помощи, ординаторы, студенты и все труженики медицины!

Спасибо за тысячи спасенных жизней!

Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и неиссякаемого оптимизма! Удачи и улыбайтесь несмотря на то, что ваши замечательные улыбки сегодня скрывают маски!

Пандемия коронавируса пройдет, вместе мы победим! А наша благодарность медицинским работникам останется навсегда!

С уважением, коллектив ООО «Капитал Медицинское Страхование».

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