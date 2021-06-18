В Ярославле загорелось кафе «Актер»: фото с места

В Ярославле загорелось кафе «Актер» Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сегодня, 18 мая, на улице Кирова в Ярославле загорелось кафе «Актер», сообщила пресс-служба регионального МЧС. Сейчас там идут ремонтные работы, поэтому ни посетителей, ни сотрудников на месте не было. В кафе находились рабочие, которые, увидев огонь и дым, выбежали из помещения и позвонили спасателям.

На месте работали шесть машин и 25 человек Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Сообщение поступило в 13:24. На месте работали шесть машин и 25 человек личного состава. В 14:01 горение было ликвидировано, сейчас идет проливка помещения, - сообщили КП-Ярославль в пресс-службе ГУ МЧс по Ярославской области.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке. Горел подвал кафе.

Чтобы пожарные машины смогли доехать до места возгорания, ярославцы вручную оттаскивали машины, припаркованные рядом с пешеходной зоной улицы Кирова. Рядом с «Актером» тоже собралась толпа любопытствующих.

Ярославцам пришлось оттаскивать припаркованные автомобили. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

- Бежала мимо, со стороны ситуация: стоит толпа, все снимают и смотрят, пожарным места нет свободно раскатать рукава... Неужели так интересно наблюдать как «страдает» чужое имущество? – задает риторический вопрос в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Королева.