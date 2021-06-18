Стали очевидны лидеры конкурса «Народная медицинская премия - 2021»

В течение трех месяцев, начиная с середины марта, жители Ярославля и Ярославской области путем народного голосования определяли, какие организации медицинского и фармацевтического профиля они считают лучшими.

Сейчас уже стало очевидно, кто уверенно входит в число призеров конкурса. Тройки лидеров выглядят так:

В номинации «Лучший медицинский центр»: клиника «Ахиллес», Клиника «Альфа-Центр Здоровья», медицинский центр «Надежда».

В номинации «Лучшая лаборатория»: Медицинский центр INVITRO, Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

В номинации «Лучшая стоматологическая клиника/центр»: Улыбайтесь Красиво, Корона Дент 24 часа, ПРАЙМДЕНТ.

В номинации «Лучшая офтальмологическая клиника/центр»: ОфтаКИТ, Клиника лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова, Идеал.

В номинации «Лучшая аптечная сеть»: Максавит, Живика, Вита.

В номинации «Лучшая клиника/центр в области женского здоровья»: Мать и дитя, ЮНОНА, Медицинский центр «За рождение».

В номинации «Лучшее государственное медицинское учреждение Ярославля»: ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая туберкулезная больница", ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови», ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2».

В номинации «Лучший санаторий/реабилитационный центр»: Санаторий «Ясные зори», Лечебно-оздоровительный комплекс для детей и взрослых «Сахареж», «Центр отдыха и здоровья Кстово».

Мы поздравляем участников конкурса, чьи услуги снискали признание ярославцев!

Победители получат дипломы «Народная медицинская премия-2021» по версии журнала «Антенна-Телесемь», газеты и сайта «Комсомольская правда», газеты «Ва-банкъ».

Благодарим всех, кто принял участие в голосовании и оценил участников, основываясь на личном опыте!

Поздравляем с днем медицинского работника!