Ушли прогуляться: в Переславле потерялись братья 6 и 7 лет

Сотрудники Росгвардии нашли детей в трех километрах от дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Переславле-Залесском потерялась два маленьких брата. Мальчишки 6 и 7 лет должны были гулять во дворе, но когда их мама вышла проверить, все ли в порядке с детьми, сыновей не нашла.

Женщина стразу же обратилась в правоохранительные органы. На поиски пропавших ребят направили экипажи Росгвардии и полиции.

- Сержант полиции Георгий Б. и младший сержант полиции Денис К. обнаружили подходящих под описание мальчиков в трех километрах от их дома. Детей вернули родителям. Оказалось, что братья решили прогуляться в малознакомом направлении и потерялись, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.