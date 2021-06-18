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Общество18 июня 2021 13:20

В Ярославле демонтировали карусель для детей с ограниченными возможностями здоровья

Карусель пришла в негодность из-за неправильного использования
Анастасия Голубева
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Карусель пришла в негодность из-за неправильного использования

Карусель пришла в негодность из-за неправильного использования

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 18 июня, из парка Нефтяников убрали карусель для детей с ограниченными возможностями. Сооружение после четырех лет использования стало небезопасным, в том числе, и из-за неправильной эксплуатации.

- Ее часто использовали не по назначению, сидели подростки большими компаниями. У карусели было разрушено основание - несущая металлическая конструкция. В связи с этим мы приняли решение провести демонтаж, - сообщил главный инженер дирекции городских парков культуры и отдыха Ярославля Андрей Майоров.

На следующей неделе на месте убранной карусели установят качели.