В Ярославской области введены новые COVID-ограничения

В Ярославской области продолжает действовать масочный режим Фото: Артем КИЛЬКИН

С 17 июня в Ярославской области из-за ухудшения ситуации по коронавирусу вновь введены ограничения. Теперь уже официально – соответствующее постановление подписано правительством региона.

Предприятиям общественного питания – кроме лобби-баров гостиниц, придорожных кафе и ресторанов, которые делают еду навынос или для доставки – запрещено работать с 2 часов ночи до 6 утра.

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Это ограничение будет действовать как минимум до 15 июля.

Предприятиям области рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Трибуны на спортивных мероприятиях могут быть заполнены не более, чем на 50%.

Запрещено проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.

Продолжает действовать масочный режим. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в ближайшее время будут проходить проверочные рейды.