В Рыбинске взорвали башни старого элеватора

В Рыбинске взорвали элеватор. ФОТО: издание "Рыбинский дневник"

В Рыбинске вчера, 17 июня, были взорваны три башни старого элеватора – любимое место экстремальщиков и паркурщиков уничтожено.

По данным издания «Рыбинский дневник», подготовка к сносу строений велась несколько месяцев.

- Башни положили. Это был контролируемый подрыв, к которому готовились месяца три, - рассказал «Рыбинскому дневнику» генеральный директор фирмы-подрядчика Карен Галустян.

В ближайшее время рабочие будут убирать обломки башен. Сооружение, которое, по данным интернет-источников, было построено еще до Великой Отечественной войны, прекратило свое существование.