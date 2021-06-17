Приближены к ТРЦ: в мэрии Ярославля пообещали сохранить остановки у «Вернисажа»

В мэрии Ярославля так или иначе отреагировали на возмущение ярославцев по поводу отмены автобусных рейсов до ТРК «Вернисаж». Как сообщила сегодня пресс-служба мэрии города, остановочный пункт у торгово-развлекательного центра сохранится.

- От него будут выполнять маршруты автобусы №8, 41а и 76. Исключены маршруты №73, 96 и 81, - пояснили в пресс-службе.

Автобус №66, компенсирующий маршрутку №96, и автобус №53, компенсирующий маршрут №73, по сообщению мэрии, будут «приближены к ТРК «Вернисаж» на участках движения по Московскому проспекту и улице Калинина.