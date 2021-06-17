В реке под Ярославлем нашли тело мужчины: личность устанавливается

В реке под Ярославлем нашли тело мужчины Фото: Полина Вачнадзе

В Волге в районе деревни Сопелки Ярославского района нашли тело мужчины. Признаков насильственной смерти на трупе нет.

Сейчас личность погибшего устанавливается и полиция просит помощи в этом вопросе.

- На вид мужчине 50-70 лет, рост 177 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые с проседью, усы и борода около 4 сантиметров с проседью. Был одет в черную рубашку с длинным рукавом, черные классические брюки, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Имеются и особые приметы: шрам от аппендицита, рубец серповидной формы на наружной поверхности правого плеча и рубец на груди.

Всех, кто располагает информацией о личности мужчины, просим сообщить по телефону: (4852) 21-54-02.