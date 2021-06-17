Трамвай №5 будет ходить до остановки «Улица Волгоградская» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле урежут трамвайный маршрут №5. Правда, только на один день.

- 19 июня с 09:00 до 14:00 движение трамваев по маршруту №5 «Улица Чкалова – Больница №9» будет организовано до остановочного комплекса «Улица Волгоградская», - сообщила пресс-служба мэрии Ярославля.

Это краткосрочные нововведения связаны с ремонтом трамвайных путей у больницы №9.

Вчера, 16 июня, депутаты муниципалитета города обсудили состояние путепровода, по которому трамваи ходят в Дзержинский район. Пути требуют срочного ремонта.