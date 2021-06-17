В Ярославле музыкальный фестиваль «Доброфест» перенесли на август. ФОТО: страница фестиваля ВКонтакте

Музыкальный фестиваль «Доброфест», который должен был пройти на территории «Левцово» с 1 по 4 июля, перенесли на конец лета. Новые даты: 27, 28 и 29 августа. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия.

- Ситуация по коронавирусу тревожная и пока непредсказуемая, мы не готовы рисковать здоровьем гостей и участников фестиваля, - пояснили свое решение организаторы. – Добропиплы! Мы делаем все для того, чтобы «Доброфест-2021» состоялся!

Все купленные билеты будут действительны. Если у кого-то не получится приехать в новые даты, те смогут перенести действие билетов на следующий год.

- Мы решили оптимизировать проведение фестиваля до трех насыщенных дней. Возвращаемся к истории 2018 года: четверг - Zero-day с разогревающими сетами наших артистов. В любом случае, вход на фестиваль будет открыт в четверг для распределения потока прибывающих гостей, - уточнили организаторы.

В социальных сетях на них уже обрушился шквал негодования «добропиплов». Люди, возмущены тем, что организаторы даже не рассматривают вариант возврата денег за билеты, мотивируя это тем, что нет возможности.

- Мы с девушкой зарабатываем немного, и полгода понемногу откладывали на отпуск и на билеты, чтобы первый раз попасть на ваш фест. А в итоге что: ни денег, ни фестиваля, ни нормального отпуска получается? – пишет Евгений Комазов.

- Живем за Полярным кругом. Вы пишете, что нет возможности вернуть деньги, а я вам напишу, что третий год подряд мне никто не даст отпуск на июль. Так что в следующем году не будет возможности приехать. Как, впрочем, и в августе. Уже бы вернули всем желающим, - предлагает Татьяна Косарим.