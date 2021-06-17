Нельзя ходить в лес: в Ярославской области введен особый противопожарный режим

В Ярославской области во второй раз за этот сезон вводится особый противопожарный режим Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ярославской области во второй раз за этот сезон вводится особый противопожарный режим. Продлится он 21 день. В это время посещение лесов категорически запрещено, так как основной причиной пожаров является человеческий фактор. Брошенная зажженная спичка, непотушенный окурок, оставленная бутылка – и лес полыхает.

- Особый противопожарный режим вводится в связи с устойчивой жаркой погодой и повышением температур. Цель – предотвратить возгорания и сохранить лесной фонд, – сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. – В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещается разводить костры, курить, заправлять технику топливом. Также введен ряд других ограничений.

Какое наказание грозит нарушителям:

- юридическим лицам: до 500 тысяч рублей,

- должностным лицам: до 40 тысяч рублей,

- гражданам: до 5 тысяч рублей.

Если пожар привел к крупному материальному ущербу или гибели людей, наступает уголовная ответственность. Отвечать по уголовной статье будут и те, кто совершил умышленный поджог.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.