В Рыбинске под окнами жилых домов нашли тело мужчины

В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 15 июня жители одного из дворов на улице Приборостроителей Рыбинска обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рыбинцы вызвали полицию.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний знакомый погибшего. По данным уголовного дела, между мужчинами произошел конфликт и в итоге подозреваемый избил потерпевшего до смерти. Бил, в том числе, и по голове.

- От полученных повреждений мужчина скончался на месте. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.