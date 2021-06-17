Сбил велосипедиста и уехал: Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Ярославле

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Ярославле Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 1 июня около 16:30 на проспекте Авиаторов в Ярославле. У дома №147 водитель неустановленного автомобиля сбил велосипедиста и скрылся с места аварии.

- Велосипедист, 85-летний мужчина, с травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вы стали очевидцем, располагаете записью видеорегистратора данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств, просим сообщить по телефонам: 8(4852) 30-10-10, 78-48-30.