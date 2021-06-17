В Ярославской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги

С 1 июля в Ярославской области вырастет плата за все коммунальные услуги Фото: Полина Вачнадзе

С 1 июля в Ярославской области вырастет стоимость коммунальных услуг. Подорожает электроэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и горячее водоснабжение, газ. Вырастет и плата за вывоз мусора.

Электроэнергия для жителей городов повысится на 15 копеек – с 3 рублей 84 копеек до 3 рублей 99 копеек. Для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений установлен максимальный понижающий тариф – 0,7. Плата за один киловатт-час с 1 июля составит 2 рубля 79 копеек.

Стоимость холодной воды вырастет на 3,3%, водоотведения – на 2,9%, за отопление и горячее водоснабжение придется отдавать на 3,5% больше. Газ подорожает на 3%, а вывоз мусора – на 1,98%.

С 1 июля вывоз мусора будет стоить 95 рублей 51 копейку с человека, жители частного сектора будут платить 108 рублей 24 копейки.