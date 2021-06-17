В Ярославле увеличили число автобусов на маршруте №35

В Ярославле увеличили число автобусов №35, но их все равно не хватает Фото: Мэрия Ярославля

Маршрутное такси №35м, которым на протяжении почти 20 лет пользовались ярославцы, перестало ходить с 10 июня. И сразу посыпались жалобы от горожан, которые не могли ни уехать, ни приехать домой – автобусов не было, промежуток между рейсами иногда доходил до двух часов. Жители Нижнего и Среднего поселка обратились с открытым письмом к мэру Владимиру Волкову, требуя вернуть маршрутку 35м.

Но мэрия пошла иным путем: маршрутку, конечно, не вернули, но увеличили число автобусов на маршруте №35.

- Администрацией АО «Ярославское АТП» взят под особый контроль маршрут № 35, постоянно ведется изучение пассажиропотока. При его увеличении расписание автобусного маршрута будет корректироваться. В настоящее время на маршруте увеличен выпуск до четырех автобусов большой вместимости. Расписание движения автобусов по 35 маршруту было составлено в соответствии с приказом Министерства транспорта России от 16 октября 2020 года № 424 и сложившимся устойчивым пассажиропотоком, - рассказал главный специалист управления городского пассажирского транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Андрей Черкашин.

Но даже несмотря на то, что количество машин увеличили, проблему это не решило:

- Стояла на остановке «Нижний поселок» с 11 до 12, автобус №35 так и не приехал, - пишет Екатерина Андрианова-Белякова. – Проблему изнутри нужно изучать, а не в Дубае учиться… Поближе к народу.