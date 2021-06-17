Названы места в Ярославле, где запрещено купаться Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле с 15 июня начался купальный сезон. В городе открыты три пляжа: они оборудованы для отдыха, вода и песок прошли проверку, а на местах с 9 утра до 9 вечера дежурят спасатели.

Вслед за коротким списком пляжей, где купание разрешено, мэрия Ярославля опубликовала перечень потенциально опасных мест, где купание запрещается.

Купаться запрещено:

- у Юбилейного моста в районе Тутаевского шоссе, - у Октябрьского моста, - в районе Павловского парка: от водозабора АО «Ярославльводоканал» вверх по течению до запрещающего знака, - у моста через реку Которосль в районе Московского проспекта, проспектв Толбухина, - у железнодорожного моста через реку Которосль в районе Мышкинского проезда, Речного переулка, - у железнодорожного моста через реку Которосль (ул. Магистральная, п. Творогово), - у нового моста в районе Московского проспекта и поймы реки Которосль, - у старого моста в районе Московского проспекта и поймы реки Которосль, - у Комсомольского моста, - на карьере № 1 в районе бывшей территории завода «Альтаир» (со стороны ул. Труфанова), - на карьере в районе улицы Шевелюха, - на карьере в районе улицы Папанина, у д. № 27.