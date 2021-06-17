Работали сообща: ярославцы наворовали с дачных участков имущества на 500 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Двое ярославцев 38 и 42 лет обвиняются в совершении 11 преступлений по статьям «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

С декабря 2016 года по февраль 2017 года злоумышленники разъезжали по Фрунзенскому и Дзержинскому районам на «Газели», обращая внимание на безлюдные дачные участки и садоводческие товарищества, заезжали на них. Работали сообща: один из мужчин «стоял начеку» и следил за тем, чтобы поблизости никого не было, а другой взламывал замки на дверях дачных домов. Дальше преступники проникали в пустые жилища и похищали всевозможное имущество. После оно шло на продажу или сдавалось в металлолом. Общая сумма украденного – 500 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7,5 лет, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.