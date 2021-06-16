В Волковском театре Ярославля оборудуют третью сцену

Новая сцена станет местом для творческих экспериментов. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославском театре имени Федора Волкова пройдет реконструкция внутри помещения, внешний фасад изменен не будет. Одно из самых значимых обновлений - обустройство третий сцены, на которой будут проходить экспериментальные спектакли.

— Новая сцена станет местом для творческих экспериментов. Моя мечта, чтобы в 18.30 в театре начинались спектакли сразу на всех трех сценах, и каждый из залов был полон. Волковский театр работает для ярославцев и приезжающих к нам гостей, он должен стать важным звеном в экскурсионных маршрутах, — сказал художественный руководитель имени Федора Волкова Сергей Пускепалис.

Кроме этого, в театре обновят инженерные сети, свет и звук, фойе третьего этажа станет музеем.

— Волковский театр — это не только ценность Ярославля, это ценность всей страны. Мы сохраним его исторический облик, но и привнесем новые элементы. Обновим инженерные сети, свет и звук, — рассказал главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Сергей Куликов.