12 ярославских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области в полном разгаре идет единый госэкзамен и уже появились первые успехи. 12 ярославских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и географии.

– Первые результаты ЕГЭ вполне сопоставимы с итогами прошлого года, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На экзамене по химии, как и в 2020-м, наивысшее количество баллов смогли набрать три участника. Еще восемь человек получили сто баллов по литературе, и впервые появился стобалльник по географии. По сравнению с прошлым годом снизилось количество участников, не сумевших преодолеть минимальный порог по химии и литературе, а с экзаменом по географии справились абсолютно все.

По химии из всех сдававших, 12% набрали по 81-100 баллов, по литературе примерно те же успехи имеют 15% выпускников, а по географии – 10%.

Сдача ЕГЭ продолжится до 2 июля.