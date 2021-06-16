Без тяжелых новостей: правительство Ярославской области вышло в TikTok

У региональных властей есть аккаунт в TikTok.

Правительство Ярославской области расширяет границы и осваивает новые информационные площадки. Теперь у региональных властей есть аккаунт в TikTok, о чем они сообщили на своем канале в Telegram.

- Обещаем не грузит вас тяжелыми новостями: будем делиться только интересными и эксклюзивными роликами из жизни области, - пообещали подписчикам ярославские власти.

Пока что у профиля 63 подписчика и три небольших ролика, в том числе, полет «Стрижей» над Ярославлем.