«Ростелеком» предлагает бизнесу «переехать»

Изображение: ПАО «Ростелеком»

В новом облачном сервисе предприниматели могут дистанционно управлять своими офисами и помещениями из любой точки мира.

Провайдер запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис «Умный офис» для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет.

«Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая позволяет удаленно управлять офисом в личном кабинете, например, со смартфона. Она самостоятельно распознаёт изменения обстановки в помещении и реагирует на них по заданному сценарию. Техническое решение «Умного офиса» включает комплекты для контроля безопасности при обнаружении движения в помещении, открытии двери или окна.

Решение также обеспечивает противопожарный мониторинг и контролирует расход электроэнергии. Все датчики и устройства подключаются к контроллеру, который управляет ими по заданным настройкам и передает полученные данные в личный кабинет.

Облачный сервис работает на собственной облачной инфраструктуре «Ростелекома» и предоставляется под ключ. Например, для цветочного магазина датчик протечки отслеживает влажность воздуха и температуру в торговом зале и при необходимости управляет кондиционером. Умная розетка контролирует работу увлажнителей воздуха для сохранения свежести цветов. Датчик движения следит за перемещениями в торговом зале, чтобы исключить несанкционированное проникновение, а умные лампы включаются, только если в освещения недостаточно, сообщает пресс-служба оператора.