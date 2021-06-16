Аварийный путепровод: Ярославль может лишиться трамвая

Мост, по которому идут трамвайные пути, находится в неудовлетворительном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцы могут остаться без трамвая из-за неудовлетворительного состояния мост, по которому трамваи нескольких маршрутов идут в Дзержинский район. Что делать дальше – ответы на этот вопрос искали сегодня, 16 июня, на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства.

На данный момент путепровод у Моторного завода является ограниченно годным для использования, но в любой момент ситуация может измениться. Понятно, что не в лучшую сторону. В 2015 году комиссия обследовала мост и заявила о необходимости его ремонта. Но денег на это в казне не оказалось. Единственное, что смогли тогда сделать ярославские власти – ограничить нагрузку на путепровод.

Сейчас проблема вновь обострилась.

- Для определения пригодности элементов путепровода в июне запланировано проведение диагностики, а также предпроектное обследование. На его основе будет принято решение о корректировке существующего или составлении нового проекта для капитального ремонта. Вероятно, проектно-сметная документация уже устарела, так как после этого путепровод эксплуатировался, конструкции продолжали изнашиваться, - сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

При этом Ярослав Овчаров уточнил, что аукцион по выбору подрядчика пройдет не раньше 2022 года. И то только в том случае, если найдут деньги на ремонт путепровода. Сейчас он обойдется примерно в 200 миллионов рублей.