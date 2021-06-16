Хотела продать шубу: мошенники списали со счета ярославны 36 тысяч рублей

Жительница Ярославля хотела продать шубу через Интернет, но оказалась обманутой мошенниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одном из сайтов бесплатных объявлений женщина надеялась продать шубу. В ответ на ее объявление неизвестные попросили перейти по отправленной ими ссылке. Перейдя по указанному адресу, женщина ввела данные своей банковской карты. Позднее с нее были списаны 36 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщает, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Также полиция просит граждан соблюдать бдительность: не осуществлять никаких действий с банковскими картами по просьбе неизвестных лиц, не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться конфиденциальными данными.