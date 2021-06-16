Полгода исправительных работ: в Ярославской области мать не выплачивала сыну алименты

В Пошехонском районе мать 10-летнего ребенка после развода отказалась выплачивать алименты сыну, который остался с отцом. Не желая помогать ребенку, женщина накопила долг по невыплаченным алиментам на сумму 200 тысяч рублей.

Ранее жительница Ярославской области уже привлекалась к ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области. Административное наказание в виде обязательных работ было назначено ей судом за уклонение от выплаты алиментов. После исполнения наказания в виде обязательных работ женщина по-прежнему не выплачивала деньги, что стало причиной возбуждения уголовного дела и привлечения уже к уголовной ответственности.