Выставки, фестивали, концерты и мастер-классы: что будет проходить на набережной Ярославля

Общественное пространство появится на Волжской набережной Фото: Полина Вачнадзе

Проект «Музейная набережная» позволит ярославцам организовать общественное пространство с культурными, музыкальными, спортивными площадками на Волжской набережной

Ярославль станет первым городом, в котором в рамках одного проекта будет организовано музейное и городское пространство. Проект «Музейная набережная» получил президентский грант, благодаря которому в Ярославле появится общественная площадка, где каждый ярославец найдет для себя занятие по душе.

Созданием нового пространства будут заниматься сами жители города, сообщает сайт мэрии города Ярославля. Планируется организовать несколько тематических площадок для разного времяпрепровождения. Это будут музыкальные, детские, культурные, спортивные и другие пространства, где ярославцы смогут найти для себя интересующее занятие.

Все мероприятия будут проходить в период с мая по октябрь. В это время жители и гости города смогут посещать различные мастер-классы, выставки, концерты, музейные экспозиции, лектории, кинопоказы.