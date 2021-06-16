В Ярославле остановлены работы по сносу дома в «актерском квартале»

Технику от дома отогнали. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте сообщил, что работы по сносу «актерского дома» приостановлены.

- Разрешения на возведение объектов капитального строительства на данной территории нет. Держим ситуацию на контроле, любые незаконные действия будут пресечены, – отметил глава города.

Активисты и градостроители дважды смогли остановить спецтехнику, однако застройщик упорно продолжал работы. Чтобы не допустить незаконного сноса, неравнодушные ярославцы организовали дежурство на территории дома.

- Как только поступила информация о попытке сноса дома на улице Чайковского, мэрия предприняла все необходимые меры, чтобы этому воспрепятствовать, - добавили в мэрии города.

Напомним, что первая попытка сноса здания 1957 года постройки была предпринята 12 июня. К тому времени, как на место прибыли представители администрации Кировского и Ленинского районов и правоохранительные органы, собственник здания, рабочие уехали.