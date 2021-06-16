В Ярославле начался купальный сезон: какие пляжи открыты

С 15 июня в Ярославле официально стартовал купальный сезон Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 15 июня в Ярославле официально стартовал купальный сезон. Открыты все пляжи, на них установлены туалетные кабинки, контейнеры для мусора, сделаны стойки со спасательным снаряжением, с 9 утра до 21:00 дежурят спасатели.

Как сообщает мэрия Ярославля, купаться можно на Центральном пляже, Тверицком, пляже на 1-о Норской набережной.

Накануне открытия купального сезона специалисты областного Роспотребнадзора проверили воду в прибрежной зоне и зоне купания, а также исследовали песок на пляжах. По заключении. Экспертов, пляжи безопасны.

- При подготовке к сезону было обследовано дно водоемов, собран бытовой мусор, проведена акарицидная обработка территорий и дискование песка, - рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.