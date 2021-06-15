Представляются полицейскими: ярославец перевел мошенникам 150 тысяч рублей

Мошенники звонят потерпевшим и представляются сотрудниками полиции Фото: Полина Вачнадзе

В Дзержинском районе сотрудники полиции в ходе наблюдения за банкоматом, заметили мужчину. Он переводил деньги, разговаривая по телефону. Как выяснилось, ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что на имя мужчины якобы пытались оформить кредит. Для того, чтобы отменить операцию, по словам неизвестного, необходимо было самому оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей. Мужчина успел перевести мошенникам половину суммы, остальные средства удалось сохранить благодаря помощи полицейских.

По сообщению УМВД по Ярославской области, в последнее время мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. По телефону они сообщают гражданам о расследовании дел о мошенничестве и просят помощи, так как им необходим тот, кому принадлежит банковская карта. Затем мошенники могут оформить на обманутого кредит или перевести деньги на свой счет.

Полиция области просит граждан быть бдительными и не выполнять никаких условий, продиктованных по телефону неизвестными, которые представляются полицейскими или следователями.