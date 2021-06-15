В Ярославле начали ремонтировать пешеходный мост через улицу Подзеленье

В Ярославле отремонтируют пешеходный мост Фото: Мэрия Ярославля

В Кировском районе Ярославля начался ремонт пешеходного моста через улице Подзеленье. Построенный в 1956 году этот мост последний раз реконструировали в 1999 году, то есть, 22 года назад.

В ближайшее время здесь начнутся демонтажные работы, после чего мост восстановят в его первоначальном виде.

- В результате планового осмотра были выявлены отклонения входных групп от вертикальных и горизонтальных отметок. Входные группы наклонились в разные стороны и не соответствуют плановому расположению. Чтобы не допустить разрушений, решено незамедлительно приступить к ремонту, - пояснил директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.

На время работ движение по мосту перекроют.