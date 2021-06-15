Ярославские тренеры помогли сборной Сирии по баскетболу попасть на Кубок Азии

Команда заняла 2-е место в группе Е. ФОТО: БК "Буревестник"

Сборная Сирии по баскетболу под руководством ярославских тренеров Михаила Терехова и Алексея Нуждина попала на Кубок Азии-2021. Сирийцы обыграли сборную Катара со счетом 67-56.

- Таким образом, они заняли 2-е место в группе Е с тремя победами в шести матчах, пропустив вперед только Иран, - сообщает пресс-служба ярославского БК «Буревестник».

Ярославские тренеры в официальных матчах возглавляли иностранную сборную впервые. Тренировки проходили в Казани на протяжении 20 дней.

Континентальное первенство пройдет в августе в Индонезии.