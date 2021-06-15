В Ярославле отреставрируют главный корпус ракетного училища Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле готовятся к масштабной реставрации главного корпуса ракетного училища, который находится на Московском проспекте. Корпус является памятником федерального значения «Ансамбль кадетского корпуса» конца XVIII-начала XIX веков.

В здании собираются обновить фундамент, фасады, интерьеры, крышу, провести монтаж внутренних инженерных сетей, а также благоустроить территорию рядом.

Ознакомиться с актом экспертизы и внести свои предложения ярославцы могут здесь. Письма-обращения также принимают в департаменте охраны объектов культурного наследия области. Почта: dookn@yarregion.ru.

– По результатам рассмотрения заключения экспертизы, прилагаемых к нему документов и материалов, а также предложений, поступивших во время общественного обсуждения, департамент принимает решение о согласии или несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы, и далее – о согласовании или отказе в согласовании проектной документации, – рассказала исполняющая обязанности директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская.