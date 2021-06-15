В Ярославле ночью сбили велосипедиста

В Ярославле в ночь на 14 июня под колеса ГАЗ-31105 попал 40-летний велосипедист Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле в ночь на 14 июня под колеса ГАЗ-31105 попал 40-летний велосипедист. Авария произошла в 00:25 у дома №106/13 на улице Свердлова. За рулем автомобиля находился 23-летний молодой человек.

- Велосипедист с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция региона обращается к велосипедистам. И напоминает о том, что велосипед должен быть в исправном состоянии и оборудован световозвращающими элементами. Велосипедистам не стоит пренебрегать защитной экипировкой: она может спасти жизнь и сохранить здоровье.