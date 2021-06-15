Мэр Ярославля уехал в командировку в Арабские Эмираты

Мэр Ярославля Владимир Волков, главный архитектор города Артем Цымбалов и первый заместитель ДХГ Сергей Волканевский сейчас находятся в учебной командировке в Арабских Эмиратах. Здесь проходит учебная сессия, в том числе, на тему городской инфраструктуры.

- Получение нового опыта и новых знаний - неотъемлемая часть нашей жизни, нашей работы. Без этого мы не можем идти вперед, развиваться, строить планы и воплощать их. На этой неделе приступили к учебе на базе школы управления «Сколково». Обучение по теме «Проектирование городской инфраструктуры: инновационные технологии в инфраструктуре города» проходит в Арабских Эмиратах. Здесь собрались управленческие кадры со всей страны: от Нальчика до Южно-Сахалинска. Место учебы выбрано неслучайно, именно Эмираты являются примером высокотехнологической урбанистической мысли. Надеюсь, что полученный опыт и некоторые задумки мы сможем реализовать и в Ярославле, - написал глава областного центра в социальных сетях.

Кстати, так и не понятно, за чей счет, как говорится, банкет. В пресс-службе мэрии города не стали комментировать, кто оплачивает участие в обучении, а главное – проезд и проживание в Эмиратах, сославшись на организаторов сего мероприятия.

А пока мэр и ответственные за городскую среду лица в жарких Эмиратах постигают тонкости совершенствования инфраструктуры, Ярославль вновь затопило. Ливневки в очередной раз не справились с кратковременным ливнем.