В Ярославле вновь будут открыты коронавирусные отделения

В Ярославской области растет число госпитализированных COVID-пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославских больницах вновь будут открыты COVID-отделения. Один из корпусов клинической больницы №9 переходит на работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

- Сегодня бывшая МСЧ ЯМЗ опять «ковидная». Тяжелых больных переводят в ЯОКБ, - написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Ярославской областной Думы Александр Воробьев.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, что сейчас разрабатывается маршрутизация и готовятся необходимые документы.

В регионе за минувшую неделю выросло количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 или подозрением на COVID-19. По данным на 11 июня, в стационарах находился 671 человек. Неделей ранее, 4 июня, - 550.