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Здоровье15 июня 2021 11:06

В Ярославле вновь будут открыты коронавирусные отделения

На прием пациентов с COVID-19 переходит один из корпусов больницы №9
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области растет число госпитализированных COVID-пациентов

В Ярославской области растет число госпитализированных COVID-пациентов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославских больницах вновь будут открыты COVID-отделения. Один из корпусов клинической больницы №9 переходит на работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

- Сегодня бывшая МСЧ ЯМЗ опять «ковидная». Тяжелых больных переводят в ЯОКБ, - написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Ярославской областной Думы Александр Воробьев.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, что сейчас разрабатывается маршрутизация и готовятся необходимые документы.

В регионе за минувшую неделю выросло количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 или подозрением на COVID-19. По данным на 11 июня, в стационарах находился 671 человек. Неделей ранее, 4 июня, - 550.