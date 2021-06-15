Пьяного рыбинца ударили собачьим поводком за то, что он приставал к чужой женщине

Орудием преступления стал обычный собачий поводок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Рыбинска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья, орудием преступления стал обычный собачий поводок.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошел в микрорайоне Северный. Как рассказал полиции 35-летний рыбинец, в тот вечер он выгуливал собаку, а его девушка зашла в магазин. Когда она выходила оттуда, к ней прицепился незнакомый пьяный мужчина и начал провоцировать на конфликт. Желая защитить свою возлюбленную, рыбинец бросился в бой: от ошейника он отцепил поводок и ударил им пьяного задиру по лицу.

Последствия этого удара оказались серьезными. Мужчине пришлось обратиться в больницу, там диагностировали контузию глаза третьей степени и перелом нижней стенки правой лобной пазухи.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавшему причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Обвиняемый дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Рыбинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.