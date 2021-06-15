В Ивановской области на въезде со стороны Ярославля выставили наряды ДПС

В Ивановской области со стороны Ярославля выставили наряды ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

С 13 июня при въезде в Ивановскую область, в том числе и со стороны Ярославля, выставлены посты ДПС. Такое решение принял оперативный штаб региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Для иногородних, въезжающих в Ивановскую область, будет действовать 14-дневная самоизоляция.

Избежать ее могут следующие категории граждан:

- у кого есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года,

- прошедшие полный курс вакцинации,

- те, у кого есть справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за три дня до въезда в Ивановскую область.

Остальным придется на 14 дней уйти на карантин.