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Общество14 июня 2021 20:28

14 июня Ярославль затопило после небольшого ливня

Ливневки не справились даже с небольшим количеством воды
Влада Красоткина
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После небольшого ливня Ярославль затопило.

После небольшого ливня Ярославль затопило.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 июня в Ярославле прошли небольшие ливни. Но, к сожалению, даже с малейшим ухудшением погоды жизнь жителей становится сложнее. В XXI веке городские власти не могут наладить работу ливневок. Ярославцам приходится пересекать улицы вплавь.

Сейчас улицы Рыкачева и Калинина выглядят так.

Улица Рыкачева в воде. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Улица Рыкачева в воде. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Улицу Калинина тоже затопило. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Улицу Калинина тоже затопило. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

- Ливень небольшой прошел. Просто ливневки все забиты, никто не прочищает - город-то бесхозный, - пишут ярославцы в группе «Жесть Ярославль».

- Дождя-то не было! Аномальная зона какая - то! - соглашаются другие ярославцы.