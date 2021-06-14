14 июня Ярославль затопило после небольшого ливня

После небольшого ливня Ярославль затопило.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
14 июня в Ярославле прошли небольшие ливни. Но, к сожалению, даже с малейшим ухудшением погоды жизнь жителей становится сложнее. В XXI веке городские власти не могут наладить работу ливневок. Ярославцам приходится пересекать улицы вплавь.
Сейчас улицы Рыкачева и Калинина выглядят так.
Улица Рыкачева в воде. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"
Улицу Калинина тоже затопило. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"
- Ливень небольшой прошел. Просто ливневки все забиты, никто не прочищает - город-то бесхозный, - пишут ярославцы в группе «Жесть Ярославль».
- Дождя-то не было! Аномальная зона какая - то! - соглашаются другие ярославцы.