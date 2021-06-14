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Общество14 июня 2021 14:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 июня 2021 года: умерли три человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 14 июня
Влада Красоткина
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 42 164 (+78)

Всего заражений в России: 5 222 408 (+13 721)

Умерли: 648 человека (+3)

Умерли в России: 126 801 (+371)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер