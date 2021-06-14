После дождливых выходных в Ярославль придет солнечная погода

Прогноз погоды на неделю в Ярославле. Фото: скриншот Центр "Фобос"

В праздничные выходные, приуроченные к Дню России, в Ярославле начались дожди. Погода была непостоянной: ливни чередовались с солнцем несколько раз на дню. На этой неделе перемены в настроении погоды уйдут: летние дни станут жаркими и солнечными.

Лето снова вступит в силу в понедельник: на улице будет облачно и дождливо, но тепло - температура +14 ночью, + 25 днем. Такая погода продержится до вторника, а в среду температура упадет до +20 днем, дожди сохранятся. В четверг опять потеплеет, осадки закончатся. На пятницу и выходные выпадет отличная солнечная и жаркая погода, на улице будет до +28 градусов.